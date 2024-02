Le Parapluie de Rosa Parks et autres objets totem : Mémoires de l’antiracisme Centre Paris Anim’ Point du Jour Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 15h30 à 16h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Performance interactive, venez faire parler le parapluie de Rosa Parks, le chapeau de Martin Luther King et d’autres « objets totem » porteur des mémoires des luttes antiracistes.

Le parapluie de Rosa Parks, une performance interactive, en marge de la création du spectacle Rosa 08’46* (projet lauréat Artcena – Dramaturgies Plurielles) qui a été créé en novembre 2023. Elle est présentée dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre les discriminations.

Les spectateurs sont invités autour de plusieurs objet relié à l’histoire et la mémoire des luttes contre la

ségrégation : le parapluie de Rosa Parks.

En touchant l’objet, ils réveillent des sons du passé et des épisodes, des fragments de la vie de grandes figures de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis.

Grâce

au jeu de l’interactivité se déploie un moment entre jeu, danse, chant, les souvenirs d’une époque, d’un parcours de combat et de ses résonances

actuelles.

Le spectateur est invité à découvrir des univers sonores évocateurs de différents moments d’histoire, les mots et paroles, gestes

et actes de la militante Rosa Parks et de ses contemporains.

*le projet Rosa 08’46 bénéficie du soutien Artcena – Aide Nationale à la Création, de l’Accueil studio, résidences courtes au Centre Nationale de la Danse, de l’accueil en résidence des CPA Pina Bausch et Bessie Smith, et du soutien de la Mairie de Paris.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 Paris

Contact : https://www.rosa0846.online https://www.facebook.com/lemakila https://www.facebook.com/lemakila

©AliceHERBRETEAU