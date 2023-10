Explorez une maison d’écrivain au cœur de Manosque, Le Paraïs, écrin de vie et de création de Jean Giono. Le Paraïs, maison de l’écrivain Jean Giono Manosque, 13 octobre 2023, Manosque.

Une expérience de visite hors du commun pour les Journées Nationales de l’Architecture : Explorez une maison d’écrivain au cœur de Manosque, Le Paraïs, écrin de vie et de création de Jean Giono.

La maison « Lou Paraïs » est une maison du XVIIIe siècle dans laquelle vécut l’écrivain de 1930 à sa disparition en 1970 et dans laquelle il créa une grande partie de son œuvre. La maison et son jardin sont inscrits aux monuments historiques. La maison est labellisée Maisons des Illustres et « Patrimoine du XXe siècle ».

Avec les médiateurs du Centre Jean Giono

Le Paraïs, maison de l’écrivain Jean Giono Impasse du Paraïs 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 70 54 54 https://centrejeangiono.com/ https://www.facebook.com/centregiono/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 70 54 54 »}] De 1930 à 1970, le Paraïs, fut la maison et le refuge de Jean Giono, sa femme Elise et de ses deux filles. L’écrivain y réalisera la quasi-totalité de son œuvre et laissera après sa mort une bibliothèque personnelle comprenant plus de 8000 ouvrages, un fonds documentaire important de lettres, photos, manuscrits, papiers privés, objets d’art et mobilier.

2023-10-13T14:30:00+02:00 – 2023-10-13T15:45:00+02:00

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:15:00+02:00

