LE PARADOXE SALLE JACQUES TATI, 10 février 2023 00:00, ORSAY.

LE PARADOXE LE PARADOXE. De 2023-02-10 à 2023-02-10 20:30. Tarif : 20.0 20.0 euros

SALLE JACQUES TATI ORSAY 91400 . Ecriture de plateau sur la représentation de l’adolescence et les enjeux qu’elle révèle de notre société Nous nous attacherons à regarder les adultes qui côtoient et pensent le monde des adolescents, à les observer en « entomologistes » pour sélectionner les moments les plus saisissants, les discours les plus doctes, les situations type. Il s’agira d’écrire des scènes édifiantes de la vie quotidienne qui mettront en exergue l’ambivalence de la société vis-à-vis de l’adolescence et plus largement de la jeunesse, cet équilibre précaire entre contrôle et autonomie. Conception et réalisation : Françoise Le Plénier, Bénédicte Lesenne et Serge Gaborieau Chorégraphie : Véronique Ros de Lagrange Scénographie : Laura Reboul Création sonore : Isabelle Surel Création lumière : Félix Bataillou Jeu : Françoise Le Plénier et Bénédicte Lesenne Partenaires : Anis Gras – Le lieu de l’Autre (94) / MJC François Rabelais, Savigny-sur-Orge (91) / MJC Jacques Tati, Orsay (91) / Le TAG, Grigny (91) Production : 56ème Compagnie Age préconisé : Tout public dès 10 ans Genre: Théâtre Durée : 1h20.

