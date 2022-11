Le paradoxe de l’endive – Cie Taxi-Brousse

2023-01-16 – 2023-01-16 6 6 EUR Le paradoxe de l’endive est cet instant incertain où l’ado, les pieds plantés dans le merdier de sa vie, cherche à faire pousser ses feuilles. Faire une fable de sa vie, ce n’est pas simplement se raconter, c’est faire de ses souvenirs une pensée ironique, c’est passer de l’anecdote à l’universel, c’est révéler une sagesse blagueuse du chahut juvénile. Alexis Louis-Lucas transpose ses souvenirs d’enfance en une fable de la transmission. Des turbulences de l’insolence, naît une petite chose aussi précieuse que pâle, l’humilité.

L’enfant de L’Utopie des Arbres projetait son ambition au pied du grand sapin du fond du jardin, l’adolescent l’expérimente aux pieds de la cité et des hommes, et pour partir à l’assaut du monde, il choisit… la batterie ! Écriture, musique et jeu : Alexis Louis-Lucas

Mise en scène : Pierre Yanelli

Régie son et lumière : Aurélien Chevalier Durée : 1h20

Théâtre Gaston Bernard

Tout public à partir de 12 ans Tarifs de 6 à 16€

Offert par la CCPC aux élèves de 4ème et 3ème du Pays Châtillonnais

Infos-réservation : 03 80 91 39 51 – resa.tgb@wanadoo.fr

