Le Paradoxe de la Faim ———————- ### 20 NOVEMBRE 2021 De 15h20 à 16h40 Festisol Antony Lieu : SALLE MONT-BLANC, Rue du Mont Blanc, 92160 ANTONY L’animation a lieu le samedi 20 novembre dans le cadre du FESTISOL Antony et alentours, organisé par un collectif d’une quarantaine d’associations. Après la projection du film “Paradoxe de la Faim”, une animation “le pas en avant” sera proposée entre CFSI et CCFD Terre Solidaire selon ce que la fiche de présentation du film indique. L’ensemble est prévu pour durer un peu plus d’une heure. Film de l’année : Paradoxe de la faim Organisateur : Festisol Antony-BLR-alentours / [festisolantony92@gmail.com](mailto:festisolantony92@gmail.com) Proposé par Festisol Antony-BLR-alentours SALLE MONT-BLANC, Rue du Mont Blanc, 92160 ANTONY Antony Hauts-de-Seine

