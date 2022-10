« LE PARADOXE DE GEORGES », YANN FRISCH / CIE L’ABSENTE

« LE PARADOXE DE GEORGES », YANN FRISCH / CIE L’ABSENTE, 11 novembre 2022, . « LE PARADOXE DE GEORGES », YANN FRISCH / CIE L’ABSENTE



2022-11-11 – 2022-11-11 Que signifie le fait de venir voir en toute conscience quelqu’un d’autre faire semblant de réaliser l’impossible ? Qu’est ce qui est en jeu à ce moment précis ? Ce spectacle est un hommage au spectateur, sans qui la magie ne peut s’incarner. Conseillé à partir de 12 ans. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville