Petits contes au violon Le Paradis Périgueux, 16 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Deux comédiens et une musicienne s’associent pour donner vie à de petites histoires facétieuses et colorées.

De 18 mois à 6 ans..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Le Paradis Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Two actors and a musician join forces to bring colourful, mischievous stories to life.

From 18 months to 6 years.

Dos actores y un músico se unen para dar vida a historias llenas de color y picardía.

De 18 meses a 6 años.

Zwei Schauspieler und eine Musikerin tun sich zusammen, um kleine, schelmische und farbenfrohe Geschichten zum Leben zu erwecken.

Von 18 Monaten bis 6 Jahren.

