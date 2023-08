En corps des histoires Le Paradis Périgueux, 3 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Lecture d’album mouvementée et interactive pour les parents accompagnés de leur enfant (à partir de 4 ans)..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Le Paradis Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A lively, interactive album reading for parents and their children (aged 4 and over).

Una lectura animada e interactiva para padres e hijos (a partir de 4 años).

Bewegte und interaktive Albumlesung für Eltern mit ihren Kindern (ab 4 Jahren).

