Neiges d’été Le Paradis Périgueux, 18 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

L’espace d’un week-end aux allures d’éternité, la maison s’embrase et la famille se consume dans des rapports de force qui donnent ici l’espace aux tragédies contemporaines..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Le Paradis Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For a weekend that seems like an eternity, the house goes up in flames and the family is consumed by power struggles that give space to contemporary tragedies.

En el transcurso de un fin de semana que parece una eternidad, la casa arde en llamas y la familia se consume en luchas de poder que dan espacio a tragedias contemporáneas.

An einem Wochenende, das wie eine Ewigkeit aussieht, geht das Haus in Flammen auf und die Familie verbrennt in Machtverhältnissen, die hier den zeitgenössischen Tragödien Raum geben.

