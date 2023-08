Le fils du muet n’a pas la parole Le Paradis Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Le fils du muet n’a pas la parole Le Paradis Périgueux, 3 novembre 2023, Périgueux. Périgueux,Dordogne Théâtre. Musique. Danse..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

Le Paradis Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Theater. Music. Dance. Teatro. Música. Danza. Theater. Musik. Tanz. Mise à jour le 2023-08-23 par OT Communal de Périgueux Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Le Paradis Adresse Le Paradis Place Faidherbe Ville Périgueux Departement Dordogne Lieu Ville Le Paradis Périgueux latitude longitude 45.18328;0.7262

Le Paradis Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/