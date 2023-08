Toska Le Paradis Périgueux, 20 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

mère absente / père inexistant / amoureux imaginaires / éducation patriotique / mère religieuse / père mort / amis traîtres / amants médiocres / cage d’escalier.

Avait-elle une chance de s’en sortir ?.

Le Paradis Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



absent mother / non-existent father / imaginary lovers / patriotic upbringing / religious mother / dead father / treacherous friends / mediocre lovers / stairwell.

Did she have a chance?

madre ausente / padre inexistente / amantes imaginarios / educación patriótica / madre religiosa / padre muerto / amigos traicioneros / amantes mediocres / escalera.

¿Tenía alguna posibilidad?

abwesende Mutter / nicht vorhandener Vater / eingebildete Liebhaber / patriotische Erziehung / religiöse Mutter / toter Vater / verräterische Freunde / mittelmäßige Liebhaber / Treppenhaus.

Hatte sie eine Chance, aus dieser Situation herauszukommen?

