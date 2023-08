Du piment sous les arêtes Le Paradis Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Du piment sous les arêtes Le Paradis Périgueux, 29 septembre 2023, Périgueux. Périgueux,Dordogne Spectacle poétique, musical et interactif..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

Le Paradis Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A poetic, musical and interactive show. Un espectáculo poético, musical e interactivo. Poetisches, musikalisches und interaktives Spektakel. Mise à jour le 2023-08-23 par OT Communal de Périgueux Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Le Paradis Adresse Le Paradis Place Faidherbe Ville Périgueux Departement Dordogne Lieu Ville Le Paradis Périgueux latitude longitude 45.18301;0.72645

Le Paradis Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/