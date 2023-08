Le Cabaret des oiseaux Le Paradis Périgueux, 9 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Le Cabaret des oiseaux est un conte symboliste.

On y retrouve un château malade, une reine maléfique et impitoyable, une lourde porte implacable et la matérialisation de la frontière entre les vivants et les morts..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Le Paradis Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Le Cabaret des oiseaux is a symbolist tale.

It features a sickly castle, an evil, ruthless queen, a heavy, implacable door and the materialization of the boundary between the living and the dead.

El Cabaret de los Pájaros es un cuento simbolista.

Presenta un castillo enfermizo, una reina malvada y despiadada, una puerta pesada e implacable y la materialización de la frontera entre los vivos y los muertos.

Das Vogelkabarett ist ein symbolistisches Märchen.

Es gibt ein krankes Schloss, eine böse und unbarmherzige Königin, eine schwere, unerbittliche Tür und die Materialisierung der Grenze zwischen den Lebenden und den Toten.

