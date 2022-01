LE PARADIS EN HERITAGE Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

LE PARADIS EN HERITAGE Théâtre du Puits Manu,Beaugency, 18 février 2022, Beaugency. LE PARADIS EN HERITAGE

du vendredi 18 février au samedi 26 février à Théâtre du Puits Manu, Beaugency

Pour permettre à Ninon et Fernand de réaliser leurs propres projets, Mauricette envisage de racheter Le Paradis… ce qui ne fait pas l’affaire de Casimir et Clémence qui vont déclencher les hostilités…

Adultes : 6€ Tarif réduit : 5€ enfants de 7 à 12 ans et handicapé Moins de 12 ans : gratuit

Une comédie paysanne en 4 actes de Jacky Lesire. Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency , Mail Beaugency La Patière Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T22:00:00;2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T22:00:00;2022-02-20T14:45:00 2022-02-20T16:00:00;2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T22:00:00;2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Théâtre du Puits Manu,Beaugency Adresse Beaugency , Mail Ville Beaugency lieuville Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Departement Loiret

Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/