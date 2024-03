Le paradis de la nature à Ligsdorf Le paradis de la nature Ligsdorf, dimanche 2 juin 2024.

Le paradis de la nature à Ligsdorf Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 10h00 Le paradis de la nature entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le paradis de la nature 4 rue de la Carrière 68480 Ligsdorf Ligsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est Le paradis de la nature : c’est un jardin privé, un parc paysager à l’anglaise, romantique, en pente. Sa conception a débuté en 1986, avec une extension en 2008, puis en 2022, sa superficie actuelle est de 60 ares. C’est un jardin naturel cultivé dans le respect des végétaux. On y découvre une multitude d’arbres, vivaces et rosiers, biotop, ainsi que des sculptures d’animaux. Parking place du village. Chiens non autorisés.

© Bernard Acker