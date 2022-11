Le parade de Noël Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura Dole EUR Une harde de cerfs et de biches se prêtent à d’étonnantes danses comme une ode à l’amour, un hommage à la nature.

Charme, tendresse et passion sont les couleurs marquant le caractère de ce spectacle visuel et chorégraphique où le couple est la base d’une écriture aussi intemporelle que l’amour.

Un gracieux ballet urbain, une rencontre improbable et unique dans le dédale de nos rues, qui deviennent ainsi, le théâtre des plus belles histoires d'amour.

