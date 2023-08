Echanges autour du patrimoine viticole Le Papou, 12 Place du Marché Condrieu Catégories d’Évènement: Condrieu

Rhône Echanges autour du patrimoine viticole Le Papou, 12 Place du Marché Condrieu, 17 septembre 2023, Condrieu. Echanges autour du patrimoine viticole Dimanche 17 septembre, 15h00 Le Papou, 12 Place du Marché Dans l’écrin de la vallée du Rhône, berceau de la Syrah, les vignobles marquent les paysages et l’activité des vignerons imprègne la vie locale.

Venez échanger avec Christophe Pichon, vigneron, Bruno Delas urbaniste, Jean Louis Michelot, géographe sensible qui se proposent de partager leurs connaissances lors d’un échange animé par le Parc naturel régional du Pilat. Le Papou, 12 Place du Marché 12 place du marché 69420 Condrieu Condrieu 69420 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/RDVCondrieu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 (c)Parc du Pilat Détails Catégories d’Évènement: Condrieu, Rhône Autres Lieu Le Papou, 12 Place du Marché Adresse 12 place du marché 69420 Condrieu Ville Condrieu Departement Rhône Lieu Ville Le Papou, 12 Place du Marché Condrieu latitude longitude 45.463127;4.766072

Le Papou, 12 Place du Marché Condrieu Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/condrieu/