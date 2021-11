Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Le Papillon et la lumière Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

le vendredi 9 février 2018 à 18:30

À la nuit tombée, les papillons tourbillonnent autours des lampadaires, s’en exaltent, s’y brûlent le plus souvent… Parmi eux, un jeune aux ailes fringantes évite de heurter cette féérie brûlante, opère chaque fois un prompt demi-tour. Il survit, mais sent bien qu’une expérience fondamentale lui échappe. Il s’en ouvre à un vieux papillon aux ailes intactes. Celui-ci l’entraîne dans un voyage inattendu au cœur de la nuit… Le Théâtre du Petit Badaud propose un voyage théâtral et musical pour rendre à la nuit ce « qu’elle comporte de plus magique et de plus abondant ».

Adaptation du texte de Patrick Chamoiseau
Centre Culturel Jean Jaures de Nevers
17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

2018-02-09

