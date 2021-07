Publy Publy 39570, Publy Le papillon et la fourmi. Publy Publy Catégories d’évènement: 39570

Publy 39570 Publy EUR Sorties nature sur les sites gérés par la Fédération départementales des chasseurs du Jura.

SORTIES GRATUITES. Attention places limitées. Inscription obligatoire. Un site géré spécialement pour la préservation de l’azuré des mouillères, un papillon rare qui a une drôle de façon d’élever ses petits. RDV : PUBLY ( adresse précisée à l’inscription) christine.abt@chasseurdujura.com +33 3 84 85 19 17 Sorties nature sur les sites gérés par la Fédération départementales des chasseurs du Jura.

