Le papillon et la fleur Théâtre le Funambule Montmartre Paris, mercredi 6 mars 2024.

Du mercredi 06 mars 2024 au dimanche 07 avril 2024 :

samedi

de 15h00 à 15h40

mercredi, dimanche

de 14h00 à 14h40

.Public enfants. A partir de 3 ans. payant

Tarifs guichet : plein tarif : 30 €/Tarif réduit* : 20

€/Tarif -26 ans : 10 € *Demandeurs d’emploi, étudiants,

intermittents, groupes +10 personnes, retraités

Un conte musical poétique et enchanteur à double lecture subtilement agrémenté d’humour, d’effets visuels et sonores, et de chant lyrique.

Un soir d’été, un Papillon grincheux peu courageux se

pose sur une Fleur. « Prends comme moi racine ou donne-moi des ailes comme

à toi » , lui chante la Fleur. La Lune émue par le chant de la Fleur lui offre

des ailes. Le Papillon se retrouve alors malgré lui au cœur d’une aventure

initiatique à la découverte du monde… Un chat en détresse, une rivière, un

orage…

Le Papillon saura-t-il vaincre ses peurs ? Le public

va-t-il pouvoir aider la Fleur dans sa quête de l’amour et de la liberté ?

Le Papillon tombera-t-il sous le charme du chant de la Fleur ?

La magie opère, au fil des mélodies de Fauré, Debussy,

Massenet, Hahn… et le cœur de notre Papillon finit par s’ouvrir.

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des saules 75018 Paris

