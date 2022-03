Le papier marbré Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Le papier marbré

Médiathèque Pierre-Amalric, 23 avril 2022, Albi.

le samedi 23 avril à Médiathèque Pierre-Amalric

Dans le cadre de l’exposition « [Le livre haut en couleurs](https://agenda.grand-albigeois.fr/events/le-livre-haut-en-couleurs-7428024?nc=eyJpbmRleCI6NywidG90YWwiOjE5M30%3D) », venez assister à une démonstration de papier marbré à la cuve, réalisée par un artisan marbreur. Vous pourrez expérimenter vous-même la technique, avec l’aide de Marianne Peter, et repartir avec votre feuille de papier marbré. _Adultes / Adolescents._

Rencontre – démonstration participative avec Marianne Peter, artisan marbreur Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

