Spectacle « Tout contre les bêtes » Le Pantographe Venarey-les-Laumes Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

VENAREY LES LAUMES

Spectacle « Tout contre les bêtes » Le Pantographe, 8 avril 2023, Venarey-les-Laumes . Spectacle « Tout contre les bêtes » EUR Avenue de la Gare Le Pantographe Venarey-les-Laumes Côte-dOr Le Pantographe Avenue de la Gare

2023-04-08 – 2023-04-08

Le Pantographe Avenue de la Gare

Venarey-les-Laumes

Côte-dOr . EUR 0 0 Cie l’Ecoutoir.

Tout public à partir de 8 ans.

1h15

Marie Fraschina, accompagnée de ses deux compères , explore lors d’un stand-up décalé, le répertoire animalier, lyrique et populaire et invite à penser nos rapports à la nature. De Ravel aux succès yéyés en passant par Jules Renard,… On rit beaucoup, parfois jaune… de cet amour vache toujours teinté de domination et de dévotion. Ce spectacle fait partie de la saison Arts&Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental de la Côte-d’Or. +33 3 80 96 89 13 Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes

dernière mise à jour : 2023-03-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, VENAREY LES LAUMES Autres Lieu Venarey-les-Laumes Adresse Venarey-les-Laumes Côte-dOr Le Pantographe Avenue de la Gare Ville Venarey-les-Laumes Departement Côte-dOr Tarif EUR Lieu Ville Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes

Spectacle « Tout contre les bêtes » Le Pantographe 2023-04-08 was last modified: by Spectacle « Tout contre les bêtes » Le Pantographe Venarey-les-Laumes 8 avril 2023 Avenue de la Gare Le pantographe Venarey-les-Laumes Côte-d'Or Côte-d'Or Le pantographe Venarey-les-Laumes

Venarey-les-Laumes Côte-dOr