Le Pantographe – Galerie d’artisans d’art Le Pantographe Galerie, 31 mars 2023, Le Tholy.

Aproximité de Gérardmer dans le village du Tholy au coeur des Hautes Vosges, la Galerie le Pantographe est une galerie des Savoir-Faire. Elle met en lumière le travail et la personnalité d’artisans d’art et créateurs du Grand Est.

Sont notamment exposés des artisans d’art dans les domaines de la céramique, du tissu, du verre, du bois, du métal et métaux précieux, et du papier. (Schreck Frères, Lucile SEVERAC, l’Atelier de Salem, La Métallique, Les Infondus, le Spatz Lorrain, MC Dumaine Créations, Tilko, …)

Le Pantographe Galerie 29 Chemin de Housseramont – 88530 LE THOLY Le Tholy 88530 Vosges Grand Est

