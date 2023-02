La Métallique s’expose Le Pantographe Galerie, 31 mars 2023, Le Tholy.

La Métallique s’expose au Pantographe. Vous pourrez y trouver des créations de La Métallique, mais aussi les créations de 11 autres professionnels des métiers d’art.

Benoît a suivi un BEP et un Bac Pro en Chaudronnerie et Structures Métalliques. Il a ensuite rejoint, en tant que première expérience professionnelle, une métallerie d’art.

Il a pu apprendre le beau, le sens du détail et de la technique, et s’initier à la démarche de création artistique. Il a ensuite évolué dans différentes métalleries alsaciennes en tant que chef d’atelier.

Après 17 ans à côtoyer des compagnons métalliers, apprentis ou confirmés, Benoît a pu perfectionner sa technique et ses exigences. Passionné et curieux, il a toujours exploré les possibilités du métal, son traitement de surface, et d’autres matériaux durant son temps libre.

En juillet 2019, il décide de créer son propre atelier dans les Vosges. La Métallique est lancée et travaille à présent de concert avec des décorateurs d’intérieur et des architectes qui font appel à elle pour la fourniture de mobilier. En parallèle, il développe ses propres créations, qu’il expose au Pantographe.

Le Pantographe Galerie 29 Chemin de Housseramont – 88530 LE THOLY

