« 40 ans de philatélie à Tarascon » Le Panoramique, 25 mars 2023, Tarascon .

« 40 ans de philatélie à Tarascon »

Avenue de la République Le Panoramique Tarascon Bouches-du-Rhône Le Panoramique Avenue de la République

2023-03-25 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-26 17:00:00 17:00:00

Le Panoramique Avenue de la République

Tarascon

Bouches-du-Rhône

.

Dans une ambiance bon enfant grâce de nombreuses animations sont organisées à cette occasion et notamment à Tarascon !



Plus de 1000 documents exposés : cartes postales, 400 reproductions d’affiches, plus de 100 documents philatéliques…



Présentation de la ville de Tarascon avant et après les bombardements, son histoire, les festivités avec notamment Tartarin et les fêtes de la Tarasque , les foires aux fleurs, les expositions, les artistes inspirés par Tarascon (Van Gogh, Dufy, Signac, …), etc…



Deux conférences/Diaporamas animeront cette journée :



Samedi 25 mars à 14h

« Les Maisons Bourgeoises de Tarascon » Christian Bindoni



Dimanche 26 mars à 14h

« L’histoire de notre ville à travers des personnages célèbres anonymes ou célèbres » Gilbert Chalençon

1983/2023 – 40 ans de l’Association Philatélique et Multi-Collections Tarasconnaise. Chaque année des manifestations sont organisées par les associations pour faire connaître le timbre et la philatélie au sens le plus large !

+33 4 90 91 03 52

Le Panoramique Avenue de la République Tarascon

dernière mise à jour : 2023-03-17 par