**Mercredi 16 février – 8h45-10h00** **Le Village by CA Paris, 55 rue La Boétie 75008 Paris** Le Village by CA Paris, accélérateur de startups qui accompagne les grands groupes/ETI vers le futur de leurs industries, organise un petit-déjeuner pour présenter le panorama sur les Fintechs du Paiement en 2022 en collaboration avec Deloitte, le 16 février 2022. Le Village by CA Paris et Deloitte ont analysé 60 acteurs du paiement en France pour identifier les différents types d’innovations et mieux comprendre comment elles se situent les unes par rapport aux autres. Ce panorama a été réalisé dans le cadre du partenariat entre Deloitte et Le Village by CA Paris, qui a pour but de mutualiser leurs différents savoir-faire pour avancer ensemble vers le futur de leurs écosystèmes. Agenda : Accueil à 8h45 9h00 – 9h15 : Introduction, par Le Village by CA Paris et Deloitte 9h15 – 10h00 : Restitution du panorama sur les Fintechs du Paiement en 2022 – table ronde animée par Le Village by CA Paris et Deloitte, avec 1 Corporate expert du Paiement et 2 startups du paiement Contactez-nous si vous souhaitez participer à cet événement

Sur inscription par email : Lou Ducrotois – Earlycom – lou.ducrotois@early-com.com – 06 85 56 60 97

Le Village by CA Paris, accélérateur de startups qui accompagne les grands groupes/ETI vers le futur de leurs industries, présente le panorama sur les Fintechs du Paiement en 2022 x Deloitte, le 16/02

