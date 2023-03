Sortie pescatourisme Le Panier Iodé Lamballe-Armor Office de tourisme Cap d'Erquy - Val André Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Lamballe-Armor . La visite propose une immersion dans le quotidien des hommes et des femmes qui travaillent sur les bouchots de la Baie de Saint Brieuc. Depuis la cale de Jospinet, des professionnels de la mer attendent les visiteurs pour une découverte insolite en famille ! Pour tout savoir du métier de mytiliculteur et découvrir les secrets de la Baie de Saint Brieuc, nous embarquons à bord d’une betteravière spécialement aménagée pour recevoir des visiteurs. Attention il y a des marches pour monter et descendre ! En fonction des marées et en compagnie de passionnés, le Panier Iodé vous immerge au cœur de l’action, pour découvrir la Baie de Saint Brieuc, autrement ! Pédagogie, action et sensations fortes au programme ! Pratique :

– Réservation par téléphone

– Durée : 2h30 environ

– Se présenter 30mn avant le départ (la marée n’attend pas !)

– Prévoir des chaussures adaptées ou des bottes

– Prévoir des vêtements chauds et imperméables contact@lepanieriode.com +33 2 96 32 74 99 https://www.lepanieriode.com/visiter/ Le Panier Iodé Jospinet Lamballe-Armor

