Le panier Frégandois Place de l’église La Vineuse sur Fregande, jeudi 26 septembre 2024.

Le panier Frégandois Place de l’église La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire

Petit marché local agrémenté d’une buvette et d’animations festives.

Une dizaine de producteurs locaux voire très locaux puisque vous trouverez les légumes de David et Mélanie et les fromages de Loïc et Linde qui produisent sur la commune même ! .

Place de l’église Le Bourg

La Vineuse sur Fregande 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mairie@lavineusesurfregande.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-26 18:00:00

fin : 2024-09-26 20:00:00



L’événement Le panier Frégandois La Vineuse sur Fregande a été mis à jour le 2024-01-25 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II