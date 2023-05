LES SECRETS D’UN MANUSCRIT MEDIEVAL 82, rue Pierre Abélard, 17 juin 2023, Le Pallet.

Initiation à la paléographie par les Archives Départementales 44 au Musée du Vignoble Nantais.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 16:00:00. .

82, rue Pierre Abélard Musée du Vignoble Nantais

Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Introduction to paleography by the Archives Départementales 44 at the Musée du Vignoble Nantais

Introducción a la paleografía por los Archives Départementales 44 del Musée du Vignoble Nantais

Einführung in die Paläographie durch die Archives Départementales 44 im Musée du Vignoble Nantais

