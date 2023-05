L’HISTOIRE DE SES MALHEURS : L’AUTOBIOGRAPHIE D’ABELARD 82 Rue Pierre Abélard, 1 juin 2023, .

Conférence au Musée du Vignoble Nantais par Dominique Poirel, historien et chercheur au CNRS.

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-01 . .

82 Rue Pierre Abélard

Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Conference at the Musée du Vignoble Nantais by Dominique Poirel, historian and researcher at the CNRS

Conferencia en el Museo del Vignoble Nantais a cargo de Dominique Poirel, historiador e investigador del CNRS

Vortrag im Musée du Vignoble Nantais von Dominique Poirel, Historiker und Forscher am CNRS

Mise à jour le 2023-04-13 par eSPRIT Pays de la Loire