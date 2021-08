Le Pallet Le Pallet Le Pallet, Loire-Atlantique LE PALLET Le Pallet Le Pallet Catégories d’évènement: Le Pallet

Loire-Atlantique

LE PALLET Le Pallet, 17 septembre 2021, Le Pallet. LE PALLET 2021-09-17 – 2021-09-17

Le Pallet Loire-Atlantique Visite du Donjon :

Lectures au donjon proposées par l’association Pierre Abélard, en partenariat avec la bibliothèque du Pallet. Journées du patrimoine au Pallet lecture au donjon le vendredi 17 septembre à 19h Visite du Donjon :

Lectures au donjon proposées par l’association Pierre Abélard, en partenariat avec la bibliothèque du Pallet. dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Le Pallet, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Pallet Adresse Ville Le Pallet lieuville 47.13629#-1.33225