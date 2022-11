Intervention aux frontières de l’altérité avec Jann Halexander 25/11/2022, LES CHAIS DE LA COUR CHAIS DE LA COUR Le Pallet Catégories d’évènement: Le Pallet

Aux frontières de l’Altérité Fin 2013, l’artiste Jann Halexander observe un ovni en région parisienne. Cette vision va réveiller d’anciens souvenirs mouvementés, notamment liés à son enfance au Canada. L’artiste franco-gabonais qui a fêté 17 ans de chansons au Théâtre Michel en 2020 s’exprime sur cet événement qui a changé sa vision de la vie et du monde. L’artiste s’est peu livré dans les médias sur ce sujet personnel. Il demeure à ce jour l’une des rares personnalités francophones à avoir abordé la question des abductions dans l’espace public. Il sera présent le vendredi 25 novembre à 19h aux CHAIS DE LA COUR, 11 rue des Rouliers, Le Pallet. Entrée 10 e. Une rencontre organisée par Cyrille Tavenard. Réserver : 06.64.38.99.32. CHAIS DE LA COUR 11 rue des Rouliers 44330 44330 Le Pallet Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 19h00 à 21h00

