2022-12-31 19:45:00 19:45:00 – 2022-12-31

Hautes-Pyrénées Aventignan Le Paléo vous propose un bon repas pour passer la nouvelle année ! Au menu :

• soupe de champagne et trio de verrines,

• vol au vent de la mer – st Jacques, gambas, langoustines et saumon

•Pavé de veau sauce aux cèpes et foie gras, purée de patates douces, poêlée de champignons,

•assortiment de desserts – sablé citron, tiramisu et bavarois fruits rouges.

•café Tarif : 60€ – vin en sus. Réservation avant le 28/12 +33 5 62 39 79 60 au Paléo AVENTIGNAN Aventignan

