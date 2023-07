Exposition « Costumes traditionnels catalans, entre mode et identité » Le Palau Arles-sur-Tech, 16 septembre 2023, Arles-sur-Tech.

Exposition « Costumes traditionnels catalans, entre mode et identité » 16 et 17 septembre Le Palau Gratuit. Entrée libre.

L’exposition a été prêtée par le musée de Cerdagne. En tant que musée de France, le musée de Cerdagne a pour objectif de conserver, étudier et valoriser les collections du territoire de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne et plus largement de rendre accessible l’histoire du département des Pyrénées-Orientales. Cette valorisation prend forme notamment dans le prêt de ses expositions à d’autres structures, lors d’expositions temporaires par exemple.

Le Palau Le Palau, 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 83 90 66 https://www.tourisme-haut-vallespir.com Le Palau : autrefois dépendance de l’abbaye bénédictine de Sainte-Marie, il s’y trouvait notamment un pressoir qu’utilisaient les Arlésiens, vassaux du seigneur-abbé, lors des vendanges.

Vendu comme bien national pendant la Révolution française, le bâtiment a été acquis au début du XXe siècle par une grande famille d’industriels du chocolat, les Cantaloup, pour en faire leur demeure.

Aujourd’hui, ce lieu, centre d’un pôle patrimonial religieux et culturel, présente un espace muséographique (CIAP) dédié à l’art sacré, et des salles d’expositions temporaires. À 15 km de Céret et 45 km de Perpignan. Le Palau est situé en plein centre ville d’Arles-sur-Tech, face à la mairie. Accessibilité personnes à mobilité réduite.

©Musée de Cerdagne – Musée Rigaud Perpignan