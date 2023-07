A la découverte du bison d’Amérique Le Palais Thauron, 1 juillet 2023, Thauron.

Thauron,Creuse

Prends place à bord d’un véhicule 4×4 et découvre les parcs à bisons, les bisonnes, leurs petits et de gros mâles. Termine la visite dans la salle d’exposition qui abrite de nombreux objets jadis utilisés par les Indiens. Photo souvenir près du trophée !.

2023-07-01 fin : 2023-08-31 18:00:00. EUR.

Le Palais

Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Take a seat in a 4×4 vehicle and discover the bison parks, the bison, their calves and large bulls. Finish the visit in the exhibition room which houses many objects formerly used by the Indians. Take a souvenir photo near the trophy!

Dé un paseo en un vehículo 4×4 y descubra los parques de búfalos, los búfalos, sus crías y los grandes toros. Finalice la visita en la sala de exposiciones que alberga numerosos objetos utilizados en su día por los indios. Hazte una foto de recuerdo cerca del trofeo

Setze dich an Bord eines Geländewagens und entdecke die Büffelgehege, die Büffel, ihre Jungen und große Männchen. Beende die Tour im Ausstellungsraum, in dem viele Gegenstände ausgestellt sind, die früher von den Indianern benutzt wurden. Erinnerungsfoto neben der Trophäe!

Mise à jour le 2023-07-11 par Creuse Tourisme