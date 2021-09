Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Le Palais Sorrento Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Le Palais Sorrento Pau, 5 septembre 2021, Pau. Le Palais Sorrento 2021-09-05 – 2021-09-05

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 10 EXCLUSIVITÉ

Le Palais Sorrento, aussi appelé le Castet de l’Array, est la seule “villa anglaise” inscrite sur la liste supplémentaire des MH (en intégralité). Une immersion au Castet de l’Array dont l’histoire vous est enfin révélée. Il s’est longtemps tu en laissant libre cours aux légendes jusqu’à être le sujet de faux scoops. Rentrez dans l’intimité de la famille Mérillon-Clinch au sombre destin dans un palais de marbre blanc. Une “petite histoire” inédite et passionnante pour illustrer la “grande Histoire” de Pau. EXCLUSIVITÉ

Le Palais Sorrento, aussi appelé le Castet de l’Array, est la seule “villa anglaise” inscrite sur la liste supplémentaire des MH (en intégralité). Une immersion au Castet de l’Array dont l’histoire vous est enfin révélée. Il s’est longtemps tu en laissant libre cours aux légendes jusqu’à être le sujet de faux scoops. Rentrez dans l’intimité de la famille Mérillon-Clinch au sombre destin dans un palais de marbre blanc. Une “petite histoire” inédite et passionnante pour illustrer la “grande Histoire” de Pau. +33 6 86 90 91 34 EXCLUSIVITÉ

Le Palais Sorrento, aussi appelé le Castet de l’Array, est la seule “villa anglaise” inscrite sur la liste supplémentaire des MH (en intégralité). Une immersion au Castet de l’Array dont l’histoire vous est enfin révélée. Il s’est longtemps tu en laissant libre cours aux légendes jusqu’à être le sujet de faux scoops. Rentrez dans l’intimité de la famille Mérillon-Clinch au sombre destin dans un palais de marbre blanc. Une “petite histoire” inédite et passionnante pour illustrer la “grande Histoire” de Pau. C.Barrow guide épicurieuse dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Ville Pau lieuville 43.29868#-0.33333