Saint-Mandé Palais de la Porte Dorée Paris, Saint-Mandé Le Palais par ceux qui le font – Dans la peau d’un(e) aquariologiste Palais de la Porte Dorée Saint-Mandé Catégories d’évènement: Paris

Saint-Mandé

Le Palais par ceux qui le font – Dans la peau d’un(e) aquariologiste Palais de la Porte Dorée, 18 septembre 2021, Saint-Mandé. Le Palais par ceux qui le font – Dans la peau d’un(e) aquariologiste

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais de la Porte Dorée

En compagnie d’un(e) aquariologiste, et grâce à son expertise professionnelle, vous découvrirez le fonctionnement quotidien de l’Aquarium. Le monde aquatique n’aura plus de secret pour vous !

Entrée gratuite sur réservation obligatoire en ligne. Inscription aux activités sur place, le jour même.

En compagnie d’un(e) aquariologiste, et grâce à son expertise professionnelle, vous découvrirez le fonctionnement quotidien de l’Aquarium. Le monde aquatique n’aura plus de secret pour vous ! Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris Saint-Mandé Paris 12e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Paris, Saint-Mandé Autres Lieu Palais de la Porte Dorée Adresse 293 avenue Daumesnil 75012 Paris Ville Saint-Mandé lieuville Palais de la Porte Dorée Saint-Mandé