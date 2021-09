Ajaccio Palais Fesch,musée des Beaux-Arts Ajaccio, Corse-du-Sud Le Palais Fesch et la Chapelle Impériale Palais Fesch,musée des Beaux-Arts Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais Fesch, musée des Beaux-Arts

Comme chaque année, le Palais Fesch-musée des Beaux-arts et la Chapelle impériale seront accessibles gratuitement au public pour des visites libres lors des Journées du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir l’intégralité des collections, depuis les fameux Primitifs italiens jusqu’aux chefs-d’œuvre des collections napoléoniennes et sans oublier les collections de peinture corse. Ce sera également l’occasion de profiter des derniers jours de présentation de l’exposition temporaire « Napoléon, légendes ».

Entrée libre

Visite du Palais Fesch et de la Chapelle Impériale Palais Fesch,musée des Beaux-Arts 50-52 rue du Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio Ajaccio Corse-du-Sud

2021-09-18T09:15:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:15:00 2021-09-19T18:00:00

