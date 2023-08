Rencontre : « Carlo Ramous (1926-2003), sculpteur européen entre Milan, Venise, Cortina, Blois et Megève » Le Palais, Espace culturel Megève Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

MEGEVE Rencontre : « Carlo Ramous (1926-2003), sculpteur européen entre Milan, Venise, Cortina, Blois et Megève » Le Palais, Espace culturel Megève, 16 septembre 2023, Megève. Rencontre : « Carlo Ramous (1926-2003), sculpteur européen entre Milan, Venise, Cortina, Blois et Megève » Samedi 16 septembre, 17h00 Le Palais, Espace culturel Entrée libre Carlo Ramous est un représentant de la sculpture abstraite italienne du XXe siècle. Cette rencontre est organisée dans le cadre de l’exposition de deux de ses sculptures monumentales au centre de Megève. Le Palais, Espace culturel Route du Palais des Sports 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450918567 http://www.megeve.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 91 85 67 »}] Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Le Palais, Espace culturel
Route du Palais des Sports 74120 Megève
Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

