Micro-Folie, le musée numérique« Playing for Philharmonie » Le Palais, Espace culturel Megève, 16 septembre 2023, Megève.

Micro-Folie, le musée numérique« Playing for Philharmonie » Samedi 16 septembre, 14h30 Le Palais, Espace culturel Entrée libre

La Micro-Folie de Megève propose un concert enregistré par La Philharmonie de Paris, diffusé en décembre 2022. Il réunit plus de 350 choristes et instrumentalistes du groupe de la Société Générale, de l’orchestre « Les Siècles » et de l’ensemble vocal « Les Métaboles » sous la direction du chef d’orchestre François-Xavier Roth. Ensemble ils vont jouer des classiques de différents styles et époques, du baroque au romantisme, en passant par des grands noms comme Mozart, Tchaïkovski, Verdi, Brahms, et d’autres à découvrir.

Le Palais, Espace culturel Route du Palais des Sports 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450918567 http://www.megeve.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 91 85 67 »}] Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©Philharmonie de Paris