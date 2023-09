Cet évènement est passé La face cachée du Palais Le Palais, Espace culturel Megève Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

MEGEVE La face cachée du Palais Le Palais, Espace culturel Megève, 16 septembre 2023, Megève. La face cachée du Palais 16 et 17 septembre Le Palais, Espace culturel Inscription obligatoire avant 10h00 le jour même. Découvrez les coulisses du Palais et ses installations historiques : sa turbine hydroélectrique, l’échangeur thermique, ses salles techniques, sa gestion de l’énergie… Un équipement indispensable au fonctionnement de ce bâtiment emblématique de la vie mègevanne et tout aussi méconnu. Le Palais, Espace culturel Route du Palais des Sports 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450918567 http://www.megeve.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 21 15 71 »}] Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

