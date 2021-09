Saint-Mandé Palais de la Porte Dorée Paris, Saint-Mandé Le Palais en famille – Atelier en famille – Fresque participative Palais de la Porte Dorée Saint-Mandé Catégories d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais de la Porte Dorée

Rendez-vous dans le Forum Petits et grands sont invités à participer à une grande fresque collective représentant les grands monuments européens participant aux Journées européennes du patrimoine.

Entrée gratuite sur réservation obligatoire en ligne. Inscription aux activités sur place, le jour même.

Petits et grands sont invités à participer à une grande fresque collective représentant les grands monuments européens participant aux Journées européennes du patrimoine. Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris Saint-Mandé Paris 12e Arrondissement Paris

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

