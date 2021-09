Saint-Mandé Palais de la Porte Dorée Paris, Saint-Mandé Le Palais en famille – À la découverte des trésors de l’Aquarium Palais de la Porte Dorée Saint-Mandé Catégories d’évènement: Paris

Le Palais en famille – À la découverte des trésors de l’Aquarium Palais de la Porte Dorée, 18 septembre 2021, Saint-Mandé. Le Palais en famille – À la découverte des trésors de l’Aquarium

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais de la Porte Dorée

**Livret à retirer à l’entrée de l’Aquarium** Relevez défis et énigmes de ce jeu de piste ludique et pédagogique, à faire en toute autonomie, pour découvrir les espèces phares de l’Aquarium.

Entrée gratuite sur réservation obligatoire en ligne. Inscription aux activités sur place, le jour même.

Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris Saint-Mandé Paris 12e Arrondissement Paris

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Palais de la Porte Dorée Adresse 293 avenue Daumesnil 75012 Paris Ville Saint-Mandé