La façade régulière de cette demeure seigneuriale témoigne de l’évolution du style entre la fin du Moyen-âge et la Renaissance. Transformé au milieu du 19e siècle pour accueillir l’administration judiciaire, d’où son nom actuel de Palais ducal, ce Monument historique a été réaménagé à la fin des années 1980 pour accueillir des services municipaux ainsi que des espaces de réception et d’exposition.

7€/3,5€ – Sur inscription

L'ancienne résidence des seigneurs de Nevers vous ouvre ses portes ! Palais Ducal de Nevers

2021-08-15T15:30:00 2021-08-15T17:00:00

