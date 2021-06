Avignon Avignon Avignon, Vaucluse Le Palais des papes : côté Festival Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Le Palais des papes : côté Festival Avignon, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Avignon. Le Palais des papes : côté Festival 2021-07-05 – 2021-07-25 Départ : Palais des papes Départ : Palais des papes – en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale

Avignon Vaucluse Le Palais des Papes accueille depuis 75 ans dans sa célèbre Cour d’honneur, le Festival d’Avignon, la plus importante manifestation de spectacle vivant du monde, par le nombre de créations, de spectateurs et dont la notoriété n’est plus à faire. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Avignon Adresse Départ : Palais des papes Départ : Palais des papes - en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale Ville Avignon