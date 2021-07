Dijon Palais des Ducs et des États de Bourgogne Côte-d'Or, Dijon Le palais des ducs et des États de Bourgogne vu de l’extérieur ! Palais des Ducs et des États de Bourgogne Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

À l’origine simple résidence adossée à l’enceinte gallo-romaine du IIIème siècle, l’Hôtel des Ducs est reconstruit aux XIVème et XVème siècles, et fait l’objet d’un chantier titanesque au XVIIIème siècle sous l’impulsion des États de Bourgogne. Laissez-vous conter l’histoire du Palais, monument emblématique de la ville ! Horaires des visites : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h (samedi et dimanche). Durée : 30-45 minutes Réservation obligatoire à partir du 8 septembre sur patrimoine.dijon.fr Lieu de départ provisoire, le lieu définitif sera communiqué à l’inscription. **Proposé par Dijon, Ville d’art et d’histoire Renseignement : 03 80 48 82 26 ou** [**[patrimoine@ville-dijon.fr](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr)**](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr) **Site internet :** [**patrimoine.dijon.fr**](https://patrimoine.dijon.fr/)

Gratuit. Sur inscription. Nous vous remercions de vous munir de votre masque, de respecter les mesures de distanciation physique et d’appliquer les gestes barrières. En fonction de l’évolution sanitaire, l’activité pourra être modifiée ou annulée.

Des visites-flash pour découvrir l’histoire de ce palais. Palais des Ducs et des États de Bourgogne Place de la Libération, 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

