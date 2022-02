Le Palais des Congrès de Versailles rénové Office de Tourisme de Versailles

Le Palais des Congrès de Versailles rénové Office de Tourisme de Versailles, 25 février 2022, . Le Palais des Congrès de Versailles rénové

Office de Tourisme de Versailles, le vendredi 25 février à 15:00

Bâti dans les années 1960 dans un style largement emprunté à Auguste Perret, découvrez son architecture, son agencement, ses décors peints et sculptés, ses ferronneries et ses nouveaux aménagements… L’ensemble, d’une élégance Art Déco raffinée, témoigne du respect de l’architecte pour la proximité du Château de Versailles… Pénétrez dans un monument méconnu de Versailles ! Le Palais des Congrès vient de faire peau neuve et s’ouvre enfin à la visite ! Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T15:00:00 2022-02-25T16:30:00

Détails Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles lieuville Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//