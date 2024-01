L’ENAC participe au salon Masters et Mastères spécialisés de l’Etudiant Le Palais des Congrès de Paris Paris, samedi 20 janvier 2024.

L’ENAC participe au salon Masters et Mastères spécialisés de l’Etudiant L’ENAC participe au salon Masters et Mastères spécialisés de l’Etudiant Samedi 20 janvier, 09h00 Le Palais des Congrès de Paris sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T09:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T09:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

Le Salon masters et mastères spécialisés, en France et à l’étranger de Paris, ouvrira ses portes pour sa 34ème édition, le samedi 20 janvier 2024 au Palais des Congrès. Cet événement incontournable est organisé en partenariat avec la Région académique Île-de-France, la Région Île-de-France et France Université.

Retrouvez l’ENAC stand I4 !

Venez vous renseigner sur les différentes formations de Masters of science et Mastère Spécialisé ® dispensés par l’ENAC !

À QUI S’ADRESSE LE SALON ?

• Les étudiants souhaitant se réorienter, poursuivre leurs études ou se spécialiser.

• Les parents et enseignants accompagnant les jeunes dans leurs choix d’études et de métiers.

Dès maintenant, les visiteurs peuvent préparer leur parcours de visite sur letudiant.fr, rubrique « SALONS » et télécharger l’invitation gratuite (obligatoire) pour se présenter au salon ou en cliquant ici.

Découvrir l’ENAC

L’ENAC, École Nationale de l’Aviation Civile, est la plus importante des Grandes Ecoles ou universités aéronautiques en Europe.

L’Ecole aéronautique n°1 en Europe

L’ENAC, École Nationale de l’Aviation Civile, est la plus importante des Grandes Écoles ou universités aéronautiques en Europe.

Le spectre des métiers auxquels l’ENAC forme est très large : des ingénieur.es ou des professionnel.les de haut niveau capables de concevoir et faire évoluer les systèmes aéronautiques (avions dont les cockpits et les moteurs, etc.) et plus largement ceux du transport aérien (aéroports, compagnies aériennes, etc.) ainsi que des pilotes de ligne, des contrôleur.es aériens ou encore des technicien.nnes aéronautiques.

L’ENAC forme ainsi à la quasi-totalité des métiers des domaines de l’aéronautique et du transport aérien. Elle accompagne ainsi les besoins de formation de l’ensemble des acteurs publics (autorités de l’aviation civile, services de contrôle aérien, etc.) et privés (avionneurs, motoristes, équipementiers, aéroports, compagnies aériennes, etc.) de ces domaines en France, en Europe et dans le monde.

Les diplômes correspondant aux métiers auxquels forme l’ENAC varient du baccalauréat + 1 année jusqu’au baccalauréat + 8 années et sont, pour certains d’entre eux, considérés comme des références mondiales.

L’ENAC est l’une des meilleures écoles d’ingénieurs en France, avec une filière Ingénieur bénéficiant des dernières avancées pédagogiques et technologiques. L’ENAC propose également des Masters, dont des Mastères Spécialisés en ingénierie offrant des compétences théoriques et pratiques uniques.

Enfin, ses laboratoires de recherche sont à la pointe de l’innovation et travaillent activement en coopération avec des universités internationales de haut niveau pour un transport aérien toujours plus sûr, efficace et durable.

Le Palais des Congrès de Paris 2 Place de la Porte Maillot 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Ternes Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.enac.fr/fr/lenac-participe-au-salon-masters-et-masteres-specialises-de-letudiant »}]