LE PALAIS DES 5 SENS POUR LES ENFANTS DE 3 A 8 ANS COMEDIE DU FINISTERE BREST Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

LE PALAIS DES 5 SENS POUR LES ENFANTS DE 3 A 8 ANS COMEDIE DU FINISTERE, 20 février 2023, BREST. LE PALAIS DES 5 SENS POUR LES ENFANTS DE 3 A 8 ANS COMEDIE DU FINISTERE. Un spectacle à la date du 2023-02-20 à 15:00 (2023-02-20 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Dans le Palais des cinq sens, Arthur rencontre le chef Mirliton et doit réussir cinq épreuves liées à chacun des sens : la vue, l’ouïe, le gout, le toucher et l’odorat. Objectifs pédagogiques : • Utiliser les cinq sens pour connaître le monde • Apprendre le vocabulaire lié à l’alimentation • Se repérer dans les différentes pièces du Palais : le cellier, la cuisine, la salle à manger et le salon doré Votre billet est ici COMEDIE DU FINISTERE BREST 25 RUE DE PONTANIOU Finistere Dans le Palais des cinq sens, Arthur rencontre le chef Mirliton et doit réussir cinq épreuves liées à chacun des sens : la vue, l’ouïe, le gout, le toucher et l’odorat. Objectifs pédagogiques : • Utiliser les cinq sens pour connaître le monde • Apprendre le vocabulaire lié à l’alimentation • Se repérer dans les différentes pièces du Palais : le cellier, la cuisine, la salle à manger et le salon doré .12.0 EUR12.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu COMEDIE DU FINISTERE Adresse 25 RUE DE PONTANIOU Ville BREST Tarif 12.0-12.0 lieuville COMEDIE DU FINISTERE BREST Departement Finistere

COMEDIE DU FINISTERE BREST Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

LE PALAIS DES 5 SENS POUR LES ENFANTS DE 3 A 8 ANS COMEDIE DU FINISTERE 2023-02-20 was last modified: by LE PALAIS DES 5 SENS POUR LES ENFANTS DE 3 A 8 ANS COMEDIE DU FINISTERE COMEDIE DU FINISTERE 20 février 2023 COMEDIE DU FINISTERE BREST

BREST Finistere