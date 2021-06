Annecy Palais de l'Île d'Annecy Annecy, Haute-Savoie Le Palais de l’île en nocturne Palais de l’Île d’Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Palais de l'Île d'Annecy, le samedi 3 juillet à 18:00

Redécouvrez le Palais de l’île et son centre d’interprétation grâce à la présence d’Eliane et d’Aude, guides-conférencières. Une médiation volante sera présente en continu sur la soirée de 18 h à 22 h.

Les médiations sont comprises dans le prix d’entrée au Musée.

Palais de l'Île d'Annecy Passage de l'Île 74000 Annecy

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T22:00:00

